Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Kupfer

In der Zeit von Freitag, 12.04.2024, 15.00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2024, 09.45 Uhr, kam es in Essen (Oldenburg) in der Kösliner Straße zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren, welche an der evangelischen Kirche bzw. dem dortigen Pfarrhaus angebracht waren. Täterhinweise bitte an die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer 05434 / 92470-0.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Molbergen auf der Cloppenburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurde. Ein 15-jähriger aus Molbergen befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Cloppenburger Straße von Molbergen kommend in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte, nach links in die Straße "Zum Soestendamm" abzubiegen. Hierbei übersah er eine 29-jährige Garrelerin, welche mit ihrem Motorrad hinter dem Kleinkraftrad fuhr und beabsichtigte, dieses zu überholen. Während des Überholvorganges kam es zum Zusammenstoß. Der 15-jährige Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Die Garrelerin zog sich leicht Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 15.20 Uhr, ereignete sich in Lastrup ein Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Molberger befuhr mit seinem Pkw die Straße "Steinkamp" und wollte die Straße "Am Brutberg" überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 52-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Pkw die Straße "Am Brutberg" aus Richtung Molbergen kommend befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Cloppenburger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell