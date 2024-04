Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 14. April 2024, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Bäckerei an der Große Straße und beschädigten die äußere Glasscheibe der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 14. April 2024, gegen 05:00 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Warnstedter Straße aus Nutteln kommend in Richtung Cloppenburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei wurden sie und ihre 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden belief sich auf 10.000,00 Euro.

