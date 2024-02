Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafeln entwendet

Bad Tabarz (ots)

Am Samstagabend wurden in der Langenhainer Straße in Bad Tabarz von einem Pkw VW Golf beide Kennzeichentafeln entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0030893/2024 zu melden. (dg)

