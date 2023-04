Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeuglenkerin gegen Laternenmast geprallt

Pforzheim (ots)

Durch einen Zeugen ist am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr ein verunfallter Mercedes Benz in der Hirsauer Straße festgestellt worden. Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine vor Ort. Bis zum Eintreffen der Polizei war die 29-jährige Unfallverursacherin zur Örtlichkeit zurückgekehrt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief die Fahrerin wohl während der Fahrt ein. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Gesamtschaden am Fahrzeug sowie einem in Mitleidenschaft gezogenen Laternenmasten beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf über 25.000 EUR. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Allgemeiner Hinweis:

Müdigkeit am Steuer bedeutet ein erhebliches Unfallrisiko. Das Konzentrationsvermögen wird durch wenig Schlaf beeinträchtigt; schwierige Verkehrssituationen werden eventuell nicht rechtzeitig wahrgenommen oder richtig darauf reagiert. Gefährdet oder schädigt ein übermüdeter Fahrer andere Personen oder Sachen, hat dieser mit ähnlichen Sanktionen zu rechnen wie bei Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. (Quelle: Gib acht im Verkehr).

