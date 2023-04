Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Achtung Betrüger! Wertloser Schmuck an Passanten verkauft

Remchingen (ots)

Ein Unbekannter sprach am Freitagvormittag einen Passanten in Remchingen an und täuschte den Verkauf von wertvollem Schmuck vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der ältere Mann im Bereich der Raiffeisenstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes als er gegen 10:00 Uhr, von einem etwa 55 bis 60 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, dass ihm der betagte Mann rund 300 Euro übergab. Im Gegenzug erhielt dieser mehrere Uhren und Ketten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich beim Schmuck um billige Plagiate handelt.

Der gesuchte Trickbetrüger kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 55 bis 60 Jahre alt und rund 170 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und war von südländischem Erscheinungsbild mit schwarzen kurzen Haaren. Unterwegs soll er mit einem weißen Pkw mit Wiesbadener Zulassung gewesen sein.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich dort unter der Telefonummer 07232 31962-0 oder beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell