Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 11. Mai 2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12. Mai 2024, 10:30 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Schulgelände in der Linderner Straße und besprühten mehrere Wände mit Farbe. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 12. Mai 2024, gegen 23:35 Uhr beschädigten unbekannte Jugendliche zwei Wahlplakate in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pedelecfahrern

Am Sonntag, 12. Mai 2024, gegen 20:10 Uhr befuhren eine 60-Jährige und zwei 57-Jährige Frauen aus Lastrup mit ihren Pedelec die Straße Am Bäkmoor. Eine der 57-jährigen Frauen kam von der Fahrbahnkante ab und stürzte. Hierbei verletzte sich sie sich leicht. Die 60-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, stürzte ebenfalls und verletzte sich schwer. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell