Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kleinbrand in Senioreneinrichtung - eine Person verstorben

Stuttgart (ots)

- Kleinbrand im Küchenbereich einer Senioreneinrichtung

- Eine Person verstorben

- Feuerwehr führt Rettungs- und Belüftungsmaßnahmen durch

Aufgrund einer Rauchentwicklung alarmierten Mitarbeitende einer Senioreneinrichtung in der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Riedenberg am Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt der Alarmierung konnte nicht ausgeschlossen werden, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden.

An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte starken Brandrauch und einen ausgelösten Rauchmelder im 3. Obergeschoss fest. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr fand in der betroffenen Wohnung eine leblose Person vor. Die Reanimationsmaßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst bleiben leider ohne Erfolg.

Um eine weitere Rauchausbreitung im Gebäude zu verhindern brachten Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang an der Wohnungstür an. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde anschließend mit Lüftungsgeräten der Feuerwehr maschinell belüftet.

Die angrenzenden Wohnungen kontrollierte die Feuerwehr auf Rauch- und Schadstoffe in der Umgebungsluft. Es konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt und die Wohnungen zeitnah wieder freigegeben werden. Zur Brand- und Todesursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzug-Türöffnen

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik Abteilung Sillenbuch: Löschzug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell