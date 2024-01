Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr rettet Person aus dem Neckar

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

- Person auf Höhe des Theaterschiffes im Neckar gesichtet

- Feuerwehr und Polizei retten Person vor dem Ertrinken

Im Bereich des Theaterschiffs wurde Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 00:45 Uhr eine Person im Neckar gemeldet. Diese sei in den Neckar gefallen und treibe an der Wasseroberfläche. Die Integrierte Leitstelle Stuttgart alarmierte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten die Person kurze Zeit später im Neckar ausfindig machen und warfen ihr ein Seil und einen Auftriebskörper zu. Daran konnte sich die Person festklammern. Parallel begab sich ein gesicherter Feuerwehrtaucher in den Neckar. Auf ein Tauchgerät wurde zunächst verzichtet, da sich die Person noch an der Wasseroberfläche befand und höchste Eile geboten war. In einer äußerst zeitkritischen Rettungsaktion wurde die verunfallte Person gesichert. Über einen nahegelegenen schwimmfähigen Ponton konnte die Person vom Feuerwehrtaucher an das Ufer verbracht werden. Weitere Feuerwehrtaucher und Strömungsretter bereiteten sich am Ufer auf einen Einsatz vor, mussten aber glücklicherweise nicht mehr eingesetzt werden.

Die bereits stark unterkühlte Person wurde vom Rettungsdienst am Ufer erstversorgt. Das Wasser des Neckars hat derzeit winterliche Temperaturen von rund 6 °C. Für Menschen ist das Schwimmen im Fluss, insbesondere bei dieser Kälte, bereits nach wenigen Minuten lebensgefährlich. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Person in eine Stuttgarter Klinik transportiert.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Löschfahrzeug, Drehleiter, zwei Gerätewagen Wasserrettung

Feuerwache 4: Leitungsdienst

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Münster: Gerätewagen Wasserrettung mit Rettungstransportboot, Löschfahrzeug, Drehleiter

Abteilung Untertürkheim: Gerätewagen Wasserrettung mit Rettungstransportboot, Löschfahrzeug

Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportfahrzeug mit Drohne

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen

Weitere Einsatzkräfte: DLRG und Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell