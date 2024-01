Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zwischenmeldung 20:45 Uhr: Explosion in Wohngebäude - Gebäude teilweise eingestürzt

Stuttgart (ots)

- Bewohnerin kann sich selbst ins Freie retten

- Hund durch Feuerwehr gerettet

- Einsturzgefährdetes Gebäude muss teilweise abgetragen werden

- Strom- und Gasversorgung in Teilen von Stuttgart-Vaihingen unterbrochen

- Notunterkunft am Feuerwehrhaus Vaihingen eingerichtet

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr alarmierten mehrere Personen die Feuerwehr, da sich eine Explosion in einem Wohngebäude in der Katzenbachstraße in Stuttgart- Vaihingen ereignet hat.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Gebäudewand vollständig eingestürzt und es lagen Trümmerteile auf der Straße. Im Erdgeschoss des Gebäudes war ein Brand ausgebrochen. Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Nach der rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Parallel zur Brandbekämpfung suchten Einsatzkräfte das Gebäude auf weitere Personen ab. Spezialkräfte der Feuerwehr nahmen erste Messungen an der Einsatzstelle vor und erkannten in gewissen Bereichen eine erhöhte Gaskonzentration. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich um die Einsatzstelle großräumig ab. Zur Lagefeststellung und Erkundung kam eine Drohne der Feuerwehr Stuttgart zum Einsatz.

Ein vermisster Hund konnte im weiteren Einsatzverlauf durch einen Atemschutztrupp aus dem Gebäude gerettet werden. Notfallsanitäter der Feuerwehr führten eine Erstversorgung durch.

Einsturzgefährdetes Gebäude muss teilweise abgetragen werden

Ein Statiker schätzte einen Gebäudeteil als einsturzgefährdet ein. Das Gebäude wird aktuell gesichert und Teile des Gebäudes müssen noch in der Nacht abgetragen werden. Hierzu ist ein Radbagger des THW an der Einsatzstelle eingetroffen.

Strom- und Gasversorgung in Teilen von Stuttgart-Vaihingen unterbrochen

In mehreren angrenzenden Straßen ist aktuell die Stromversorgung unterbrochen. Der Stromausfall wird noch mehrere Stunden andauern.

Für die betroffenen Personen ist im Feuerwehrhaus Vaihingen (Bachstraße 6 in 70563 Stuttgart) eine Notunterkunft eingerichtet. An dieser Anlaufstelle werden durch das DRK heiße Getränke und Essen ausgegeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten alle betroffenen Gebäude auf und informierten die Personen über die Notunterkunft.

Die Einsatzmaßnahmen werden noch mindestens bis Mitternacht andauern. Eine abschließende Pressemitteilung wird am Donnerstag, den 18. Januar versendet.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Abrollbehälter-Atemschutz

Feuerwache 3: Einsatzleitwagen

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Inspektionsdienst, Pressesprecher

Werkfeuerwehr Netze BW Stuttgart

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Degerloch/Hoffeld: Einsatzleitwagen 1

Abteilung Logistik: Gerätewagen-Transport, Mannschaftstransportwagen

Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportwagen mit Drohne

Abteilung Vaihingen: Mannschaftstransportwagen, zwei Löschfahrzeuge

Wachbesetzung

Abteilung Degerloch/Hoffeld: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug

Abteilung Sillenbuch: Löschfahrzeug, Drehleiter

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatfahrzeuge, Leitender Notarzt, Kriseninterventionsteam, DRK-Schnelleinsatzgruppe

Technisches Hilfswerk: Fachberater, Führungstrupp, Fachgruppe Räumen

