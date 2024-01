Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erstmeldung: Explosion in Wohngebäude - Gebäudewand eingestürzt

Stuttgart (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr alarmierten mehrere Personen die Feuerwehr, da sich eine Explosion in einem Wohngebäude in der Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen ereignet hat.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Gebäudewand vollständig eingestürzt und es lagen Trümmerteile auf der Straße. Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Sie wird aktuell vom Rettungsdienst behandelt.

Aktuell wird noch ein Hund im Gebäude vermisst. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr laufen weiter. Es kommt zu Verkehrsbehinderung im Bereich der Katzenbachstraße. Auch eine Drohne der Feuerwehr kommt aktuell zum Einsatz.

Die Feuerwehr Stuttgart ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Eine Abschlussmeldung wird im weiteren Einsatzverlauf versendet.

Die Pressestellen von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Presserückfragen bitte an: 0711 21673555

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell