FW Stuttgart: Vier neue Sonderfahrzeuge für Waldbrände, Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz an die Feuerwehr Stuttgart übergeben

Stuttgart (ots) - am Sonntag, den 7.1.2024 kam es gegen 9:30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen. Bei Arbeiten an einem Silo stürzte ein Mann etwa fünf Meter tief in das leere Silo. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten, gesichert durch ein Absturzsicherungssystem, zügig zum Patienten ...

