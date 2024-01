Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in schwer zugänglicher Wohnung - Eine Person konnte sich selbst aus der Brandwohnung retten - Schwierige Zugänglichkeit für die Feuerwehr

Stuttgart (ots)

Über den Europaweiten Notruf 112 ging ein Anruf über eine starke Rauchentwicklung in einem Treppenraum eines Mehrfamilienhauses ein, eine Person wurden noch in der Wohnung vermisst. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an den Einsatzort alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage eines Feuers in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die ersteintreffenden Kräfte nahmen eine starke Verrauchung des Treppenraumes wahr. Die vermisste Person konnte die Brandwohnung bereist selbstständig verlassen. Umgehend wurden durch die Feuerwehr zwei Löschrohre vorgenommen. Ein Rohr über den Treppenraum sowie parallel ein Rohr über den zur Wohnung gehörenden Balkon. Die Löscharbeiten in der Wohnung wurden durch gestapeltes Wohnungsmobiliar erschwert. Parallel zu den Löscharbeiten wurde mit einem Hochleistungslüfter und der gebäudeeigenen Rauch- Wärme Abzugsanlage der Treppenraum rauchfrei gehalten. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhausen konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Brandstelle abschließend mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Die betroffene Person wurde vorübergehend vom Rettungsdienst betreut.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz- Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch: Mannschaftstransportfahrzeug, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Löschfahrzeug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

