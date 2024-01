Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Tödlicher Sturz in Silo auf einer Baustelle

Stuttgart (ots)

am Sonntag, den 7.1.2024 kam es gegen 9:30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen. Bei Arbeiten an einem Silo stürzte ein Mann etwa fünf Meter tief in das leere Silo. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten, gesichert durch ein Absturzsicherungssystem, zügig zum Patienten absteigen. Nach der Erstversorgung wurde der Patient durch die Höhenretter mit Hilfe einer Drehleiter und eines Flaschenzuges aus dem Silo gerettet. Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und den Transport ins Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der Mann im späteren Verlauf im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 5: Leitungsdienst, Höhenretter

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst

Rettungswagen, Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell