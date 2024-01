Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende Fritteuse in Gaststätte

Stuttgart (ots)

- Brand konnte durch Feuerwehr schnell gelöscht werden

- Gebäude mit Lüftern entraucht

- Keine Verletzten

Ein Mitarbeiter eines Restaurants in der Büchsenstraße in Stuttgart-Mitte alarmierte am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr die Feuerwehr. In einem offenen Küchenbereich stand eine Fritteuse in Flammen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Personen die Gaststätte verlassen. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand schnell mit einem Feuerlöscher löschen.

Den entstandenen Rauch entfernte die Feuerwehr mittels maschineller Lüftungsgeräte. Die Kontrolle von über der Gaststätte gelegenen Wohnungen und das Treppenhauses ergaben keine weitere Rauchausbreitung.

Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr: Löschzug der Feuerwache 2

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell