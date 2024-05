Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 07:30 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Ostrauderfehn mit ihrem Pkw den Langholter Weg in Richtung Ramsloh. In Höhe der Einmündung Idafehnstraße beabsichtigte sie abzubiegen. Dies erkannte ein 20-jähriger Mann aus Rhauderfehn zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 46-Jährigen auf. Hierbei wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf 30.000,00 Euro geschätzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 07:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Vitusstraße. In Höhe der Altenoyther Straße beabsichtigt sie in Richtung Friesoythe abzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer aus Friesoythe. Dieser wird leicht verletzt.

Bösel - Brand eines Containers

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 13:45 Uhr wurde ein brennender Müllcontainer in Petersdorf, Moorstraße, gemeldet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Augenscheinlich entstand kein Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 17:00 Uhr beabsichtigte ein 14-jähriger aus Bösel mit seinem Fahrrad auf die Schäferstraße zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Garrel. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 45-jähriger Mann aus dem Saterland befuhr am Dienstag, 14. Mai 2024, 21:37 Uhr mit seinem Pkw die Ellerbrocker Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zeugen informierten die Polizei aufgrund der auffälligen Fahrweise. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Dienstag, 14. Mai 2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr auf ein Grundstück an der Straße An den Gärten, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus und entwendeten diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

