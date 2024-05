Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 07:00 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige Frau mit ihrem Pkw an der Edith-Stein-Straße in den fließenden Verkehr zu einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad einer 17-jährigen aus Löningen. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Mai 2024, in der Zeit von 18:50 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 45-jährigen Frau aus Cappeln. Diese hatte ihren Pkw, einen Ford C-Max, an der Bokeler Straße abgestellt, als ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Seitenspiegel beschädigte. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell