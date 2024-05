Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Sonntag, 12. Mai 2024, 00:20 Uhr bis Montag, 13. Mai 2024, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der von-Stauffenberg-Straße und entwendeten aus einem dort abgestellten Fahrzeug diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Mittwoch, 08. Mai 2024, 17:00 Uhr bis Montag, 13. Mai 2024, 10:00 Uhr besprühten unbekannte Personen mehrere Fensterscheiben einer Mensa in der Universitätsstraße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pedelecfahrern

Am Montag, 13. Mai 2024, gegen 16:10 Uhr, kam es auf dem Radweg der Dammer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelecfahrerinnen im Begegnungsverkehr. Bei dem Zusammenstoß kamen eine 27-jährige aus Damme und eine 64-jährige aus Steinfeld zu Fall, wobei sich die 27-Jährige leicht und die 64-Jährige schwer verletzt wurden.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Montag, 13. Mai 2024, gegen 20:50 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Pkw die Alte Dorfstraße aus Richtung Nerenwand kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige leicht verletzt, seine 42-jährige Beifahrerin aus Großenkneten wurde schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert.

