Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240411.3 Brunsbüttel: Sachbeschädigung und Diebstähle

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Brunsbüttel unter anderem Absperrgerät entwendet und einen Bagger beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Donnerstag, 4. April 2024, 13.00 Uhr, bis zum Folgetag, 08.00 Uhr, stahlen Diebe in der Straße Am Belmermoor an zwei Stellen insgesamt zehn Baustellenbaken und ebenso viele Baustellenleuchten. Zudem suchten die Täter einen Hof in derselben Straße auf und entwendeten von einem Bagger eine Antenne, von einem zweiten Bagger brachen sie eine ab.

Der Wert der erlangten Beute dürfte etwa bei tausend Euro liegen, der Sachschaden bei rund 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell