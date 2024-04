Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240410.2 Lohe-Rickelshof: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Lohe-Rickelshof (ots)

Zwischen Dienstag (09.04.24), 21 Uhr und Mittwoch (10.04.24), 08.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Loher Weg. Diese durchsuchten sämtliche Wohnräume und erlangten einen hohen Betrag an Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache, insbesondere zu verdächtigen Personen im o.a. Zeitraum, geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481-94-0 in Verbindung setzen.

