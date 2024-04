Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240409.1 Itzehoe: Gemeinsame Unterzeichnung der Vereinbarung für vorrangige Jugendverfahren bei der Polizeidirektion Itzehoe

Itzehoe (ots)

Am Dienstag (9.04.24) um 9 Uhr treffen sich der Direktionsleiter Frank Matthiesen, Leitender Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge und die Landräte des Kreises Steinburg, Claudius Teske sowie des Kreises Dithmarschen, Stefan Mohrdieck. In einer Veranstaltung im Konferenzraum der Polizeidirektion Itzehoe stellen sie ihre gemeinsame Vereinbarung zur Durchführung vorrangiger Jugendverfahren vor und unterzeichnen diese. Pressevertreter erhalten die Möglichkeit, hier weitere Einblicke in die Vereinbarungen zu erhalten und Fragen zu stellen.

