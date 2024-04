POL-IZ: 240408.3 Kellinghusen: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Albersdorf (ots) - Am Samstag (6.04.24) um 5:45 Uhr kam es zum Vollbrand eines Zimmers in einem Einfamilienhaus am Neuen Weg. Der 63jährige Bewohner des Hauses wurde leblos im Brandobjekt aufgefunden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Astrid Heidorn Große ...

