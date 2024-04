Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240405.2 Itzehoe: Vorfahrtunfall in der Adolf-Rohde-Straße

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag (4.04.24) um 19:10 Uhr fuhr ein 65jähriger Itzehoer auf der Adolf-Rohde-Straße von der Timm-Kröger-Straße Richtung Lehmwohldstraße. An der Einmündung Gorch-Fock-Straße übersah dieser einen 26jährigen Autofahrer aus Hohenaspe, welcher vorfahrtberechtigt von rechts auf die Adolf-Rohde-Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell