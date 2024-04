Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240404.4 Brunsbüttel: Sicherheitsleistung nach Umweltverstößen auf hoher See

Brunsbüttel (ots)

Während einer Kontrolle stellten Beamte schwerwiegende Verstöße nach den Umweltvorschriften Marpol I, V und VI im Schifffahrtsverkehr fest. Am 03.04.2024 kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei ein unter irischer Flagge fahrendes Motorschiff, die "Arklow Forest", IMO 9527685, im Hafen Ostermoor, in Brunsbüttel. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass im Öltagebuch keinerlei Behandlungsvorgänge bzgl. ölhaltigem Bilgenwasser dokumentiert worden sind. Dies stellt einen Verstoß gegen die Pflicht zur Unterzeichnung von Vorgängen im Mülltagebuch dar und es besteht der Verdacht eines Einleitverstoßes außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer. Zudem dokumentierte die Crew die Umstellung des Kraftstoffs der Hauptmaschine auf niedrigschwefligen Kraftstoff vor der Einfahrt in ein Gebiet der Nordsee nicht. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eröffneten die Einsatzkräfte zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Leitenden Ingenieur. Das Amtsgericht Itzehoe ordnete die Einziehung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2.103,50 EUR an. Gegen den Ersten Offizier muss sich wegen der fehlenden Unterschrift in einer separaten Ordnungswidrigkeitenanzeige verantworten. Hinsichtlich der Einleitung von Ladungsrückständen wird ein Flaggenstaatsbericht gefertigt und an das BSH gesandt. Jochen Zimmermann

