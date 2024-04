Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240404.1 Itzehoe: Verkehrssicherheitsbericht 2023 der Polizeidirektion Itzehoe für den Kreis Dithmarschen

Im Kreis Dithmarschen ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2023 von 3.345 in 2022 auf 3.574 gestiegen. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden hat sich um 11,8 Prozent auf 520 erhöht (2022: 495). Von der Gesamtzahl der Unfälle hat die Polizei 791 aufgenommen und ausgewertet, davon ereigneten sich 472 innerhalb, 319 außerhalb geschlossener Ortschaften.

Verletzte Personen

Im Vergleich zum Vorjahr (2022: 619) ist die Zahl der Verletzten um 4,4 Prozent gestiegen (2023: 646). Es wurden 554 (2022: 531) Verkehrsteilnehmer leicht und 92 (2022: 88) schwer verletzt. Bei sieben tödlichen Verkehrsunfällen starben sieben Personen.

Unfallverursacher

196 Verkehrsunfälle (2022: 171) verursachten junge Fahrer, Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Vielfach schätzten sie die eigene gefahrene Geschwindigkeit falsch ein (23 Prozent) oder missachteten die Vorfahrt (15 Prozent). An 229 Unfällen (2022: 219) waren Senioren ab 65 Jahren beteiligt, in 69 Prozent der Fälle waren sie die Verursacher. Anders als bei den jüngeren Verkehrsteilnehmern war bei ihnen nicht die unangepasste Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache, sondern die Vorfahrtmissachtung und Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Dies dürfte auf einen mangelnden Überblick oder eine nachlassende Reaktionsfähigkeit der Lebensälteren hindeuten.

Bei 181 Unfällen (2022: 174) waren Radfahrer betroffen, in 116 Fällen waren sie auch die Verursacher (64,1 Prozent). Die Zahl der Unfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder ist im vergangenen Jahr erfreulicherweise gesunken - von 56 in 2022 auf 53 in 2023.

Unfallursachen

Im Jahr 2023 sind weiterhin die Nichtbeachtung der Vorfahrt (186), die nicht angepasste Geschwindigkeit (153) und Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (134) die Hauptunfallursachen.

Verkehrsunfallflucht

Die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die sich als Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, stieg an. Die Zahl der Verkehrsunfallfluchten wuchs im Berichtszeitraum von 631 (2022) auf 675 an, das ergibt einen Anstieg von sieben Prozent. Damit ist es im Kreis Dithmarschen durchschnittlich alle 13 Stunden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Unfälle unter Alkoholeinfluss

Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter der Wirkung von Alkohol stand, ist im Kreis Dithmarschen im vergangenen Jahr leider erneut gestiegen (86 Alkoholunfälle, 16 mehr als 2022). Im Landesdurchschnitt ist die Zahl der Alkoholunfälle nahezu unverändert geblieben.

Verkehrsüberwachung

In der Polizeidirektion Itzehoe werden die meisten Ordnungswidrigkeiten für die Landkreise Dithmarschen und Steinburg gemeinsam erfasst. Die Polizei hat in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen in 2023 49.072 Ordnungswidrigkeiten schriftlich geahndet. Demnach registrierte sie alle 11 Minuten einen Verkehrsverstoß registriert. 39.217 Verkehrsteilnehmer fielen der Polizei wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit auf. Die kommunalen Geschwindigkeits-Messtrupps notierten zudem 37.172 Geschwindigkeitssünder im Kreis Steinburg und 33.155 im Kreis Dithmarschen. Damit ist im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe im vergangenen Jahr durchschnittlich alle fünf Minuten ein Fahrzeugführer wegen Nichteinhaltens der erlaubten Geschwindigkeit aufgefallen.

Bei einer Vielzahl der Verkehrsunfälle sind Fahrzeuge aus "ungeklärter Ursache" von der Fahrbahn abgekommen oder mit dem Gegenverkehr kollidiert. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass die Unfallfahrer in ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt waren, sei es durch die Benutzung von Handys oder durch die Bedienung anderer Geräte der Kommunikations-, Informations- oder Unterhaltungselektronik. Deshalb hat die Polizei einen weiteren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Verkehrsdelikte rund um das Thema Ablenkung gelegt. Im Jahr 2023 waren es 1.060 Fahrzeugführer, die während der Bedienung von Mobiltelefonen und ähnlichen Geräten auffielen und 100 Euro zahlen mussten. Die Polizeidirektion Itzehoe ist auch künftig bestrebt, die Verkehrssicherheit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten und nach Möglichkeit zu erhöhen. Aus Sicht der Polizeidirektion bleibt es unverzichtbar, das positive Verkehrsverhalten und ein rücksichtsvolles Miteinander zu fördern und im Engagement für mehr Verkehrssicherheit nicht nachzulassen.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Itzehoe/itzehoe_index.html

Merle Neufeld

