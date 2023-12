Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf: Garagenaufbrüche; Seevetal: Wohnungseinbruch und Versuch

Buchholz/Neu Wulmstorf (ots)

Neu Wulmstorf

Garagen aufgebrochen

Am Mittwochvormittag, zwischen 06 und 14 Uhr, haben unbekannte Täter im Gerhart-Hauptmann-Ring versucht, mehrere Garagentore aufzuhebeln. Während es bei den meisten Toren beim Versuch blieb, waren die Täter in einem Fall erfolgreich und konnten in eine aufgebrochene Garage eindringen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu Wulmstorf unter Tel. 040/33441990 zu melden.

--

Seevetal - Meckelfeld

Wohnungseinbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Meckelfeld, Alter Kirchweg, eingebrochen. Da das Wohnhaus derzeit nicht bewohnt ist, ist noch nicht abschließend festgestellt, ob und welches Diebesgut entwendet wurde.

--

Seevetal, Ohlendorf

Einbruchsversuch - Hinweise erbeten

Im Zeitraum von Montagmittag bis Mittwochmittag kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Haus in Ohlendorf, Zum Buchwedel. Aus unbekannten Gründen ließ der Täter aber von seinem Versuch, eine Terrassentür aufzuhebeln, ab und flüchtete vor Vollendung der Tat. Hinweise über verdächtige Beobachtungen werden an die Polizei in Seevetal erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell