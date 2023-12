POL-WL: Fahrkartenautomat mit Feuerwerkskörpern beschädigt ++ Seevetal/Meckelfeld - Bei Unfallflucht Kennzeichen verloren ++ Egestorf - Radfahrer fuhr in Fußgängergruppe

Polizeiinspektion Harburg

Buchholz (ots)

Fahrkartenautomat mit Feuerwerkskörpern beschädigt

Heute, 18.12.2023, gegen kurz vor 1 Uhr, wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Am Bahnhof Suerhop (Straße An der Soltauer Bahn) hatten Unbekannte offenbar einen Feuerwerkskörper in den dortigen Fahrkartenautomaten gesteckt und entzündet. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Beute machten die Täter allerdings nicht.

Da zunächst unklar war, ob sich noch Reste des Sprengstoffs am Automaten befanden, wurde der Bereich abgesperrt, bis Delaborierer Entwarnung geben konnten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Bei Unfallflucht Kennzeichen verloren

Auf dem Roggenkamp, in Höhe der Einmündung Appenstedter Weg, kam es am Sonntag, 17.12.2023, gegen 5:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei war ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen geparkten Mercedes gefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Allerdings hatte er bei dem Zusammenstoß den vorderen Stoßfänger inklusive seines Kennzeichens verloren. So war es für die Polizei nicht schwer, den Halter zu ermitteln. An dessen Anschrift konnte das verunfallte Fahrzeug angetroffen werden. Die Ermittlung zum Fahrzeugführer dauern an.

Egestorf - Radfahrer fuhr in Fußgängergruppe

Ein 25-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 17.12.2023, eine 77-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Der Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Alten Dorfstraße unterwegs. Hierbei übersah er eine Gruppe Fußgänger, die ebenfalls auf dem Weg unterwegs war. Der Mann prallte mit der 77-Jährigen zusammen, wodurch sie eine Prellung und eine Gehirnerschütterung erlitt. Die Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus.

