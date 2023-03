Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: ++ Baum droht auf Haus mit Photovoltaikanlage zu stürzen ++ Tankstellendach knickt ein - Labesstraße bis auf weiteres gesperrt ++

Jeersdorf/Zeven (ots)

Baum droht auf Haus mit Photovoltaikanlage zu stürzen

Jeersdorf. Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Jeersdorf mit dem Einsatzstichwort technische Hilfeleistung alarmiert. In der Straße Eichenallee in jeersdorf, drohten mehrere Äste auf ein frisch eingedecktes Haus mit einer Photovoltaikanlage zu stürzen. Mit einem Teleskopstapler wurden die Äste in kleine Etappen abgesägt, sodass die Gefahr eines herabstürzen der Äste auf die PV-Anlage minimiert wurde. Zugute kam den Einsatzkräften das noch ein Baugerüst an der Einsatzstelle stand, von dem aus einige Äste die schon auf dem Dach lagen zersägt werden konnten. Da durch die schwere Schneelast noch weitere Äste eine Gefahr darstellte, wurden noch weitere Äste mit einem Teleskopstabler, der von einem Ortsansässigen Landwirt zur Verfügung gestellt wurde, entfernt. Da Baumateriealien den Zufahrtsweg des Teleskpstapler behinderte wurde mittels eines Gabelstaplers eine Zufahrt geschaffen. Nach gut eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Die Einsatzkräfte aus Jeersdorf machten sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus, wo dann die Kettensägen und das Einsatzfahrzeug für den nächsten Einsatz wieder hergerichtet wurden.

Tankstellendach knickt ein - Labesstraße bis auf weiteres gesperrt

Zeven. Am Freitag, den 10.März 2023 wurden gegen 11:45 Uhr die Feuerwehren Zeven und Brauel in die Labesstraße nach Zeven gerufen. Das Dach der Tankstelle ist durch die Schneelast mittig eingeknickt und droht einzustürzen. Die eintreffenden Kräfte sperrten das Gelände der dortigen Tankstelle weiträumig ab und verschafften sich mit der Drehleiter einen Überblick von oben. Schnell wurde klar, durch die Feuerwehr können nur Absperrmaßnahmen getroffen werden. Weitere bauliche Maßnahmen müssen hier durch eine Fachfirma erfolgen. Der Bauhof wird das Gelände zusätzlich gegen betreten sichern. Außerdem ist durch die Polizei die Labesstraße auf Höhe der Tankstelle voll gesperrt worden, da nicht auszuschließen ist, dass das Dach komplett einstürzen wird und Trümmer bis auf die Straße fliegen könnten.

Die Tankstelle ist bis auf weiteres geschlossen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

