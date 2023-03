Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Landwirtschaftliches Gebäude gerät in Brand

Weertzen (ots)

Um kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen geriet aus ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Gebäude in der Straße "Im Dorf" in Weertzen in Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehren drang dichter Rauch aus dem Gebäude.

Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor. Mit der ebenfalls alarmierten Drehleiter aus Zeven und über Steckleitern musste gleichzeitig die Dachhaut aufgenommen werden, um an den Brand heranzukommen. Parallel wurde eine umfangreiche Wasserversorgung zu mehreren Hydranten aus der Umgebung aufgebaut. In dem Gebäude brannte lediglich Heu und Stroh. Ein Vollbrand konnte dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren verhindert werden. Später wurde für die Nachlöscharbeiten Löschschaum eingesetzt. Mittels Druckbelüfter ist das Gebäude von Rauch befreit worden. Mehrere Wärmebildkameras mussten eingesetzt werden, um die Brandstelle auf versteckte Glutnester zu kontrollieren.

Eingesetzt waren folgende Feuerwehren: Weertzen, Heeslingen, Klein Meckelsen, Groß Meckelsen, Rüspel-Volkensen-Nindorf und Zeven. Führungskräfte der Kreis- und Gemeindefeuerwehr waren ebenfalls im Einsatz.

Für die Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Weertzen für den Verkehr voll gesperrt werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Der ebenfalls alarmierte Rettungswagen brauchte nicht tätig werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell