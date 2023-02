POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Fahrt unter Alkoholeinfluss aber ohne Führerschein

Pforzheim (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben am Sonntagabend einen Tatverdächtigen festgenommen, der in der Nordstadt versucht haben soll, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch eine Zeugin war gegen 20 Uhr gemeldet worden, dass in der Redtenbacherstraße drei Jugendliche ...

mehr