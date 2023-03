Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verletzte Wildgans mit Großaufgebot vom Heidesee gerettet

Scheeßel (ots)

Am heutigen Samstagmorgen wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Scheeßel und Rotenburg zu einer Tierrettung an den Heidesee in Scheeßel alarmiert. Mitarbeiter der Wildtierstation Rotenburg wurden von Anwohnern über eine verletzte Wildgans, die seit Tagen auf dem Heidesee schwimmt, informiert. Die Mitarbeiter wählten am Samstagmorgen den Notruf der Feuerwehr und der Disponent der Rettungsleitstelle setzte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Scheeßel in Marsch. Da die Feuerwehr Scheeßel, mit eigenen Mitteln, den See nicht befahren konnten wurde zusätzlich die Feuerwehr Rotenburg, die über ein Boot verfügt, zur Einsatzstelle hinzu alarmiert. In der Zwischenzeit wurde versucht die Gans mit einem Kescher einzufangen, was sich aber als nicht so einfach herausstellte. Auch Fütterungsversuche waren leider nicht erfolgreich. So wurde das Boot der Feuerwehr Rotenburg zu Wasser gelassen und über den Seeweg versucht die verletzte Gans einzufangen. Diese Aktion war dann nach kürzester Zeit erfolgreich. Nach gut eineinhalb Stunden, konnte die gefangene Gans an die Mitarbeiter der Wildtierstation übergeben werden und die Feuerwehren rückten wieder zu ihren Standorten ab. Die Mitarbeiter der Wildtierstation nehmen nun Kontakt mit einem Tierarzt auf und danach wird die Gans der Wildtierauffangstation zugeführt.

