FW-ROW: 150 Strohballen brennen nahe der L142

Weertzen (ots)

Am gestriegen Montagnachmittag um 14:23 Uhr wurde die Feuerwehr nach Weertzen in die Straße Ostetal gerufen. Vorort sollten mehrere Strohballen auf einem Acker brennen. Die ersten Kräfte aus Weertzen konnten bestätigen, dass circa 150 Strohballen auf einem Acker nahe der Landstraße 142 in Flammen stehen. Es rückten außerdem Einsatzfahrzeuge aus Wiersdorf, Heeslingen, Rüspel-Volkensen-Nindorf und Klein Meckelsen an. Mit mehreren C-Strahlrohren, dem Einsatz von Netzmittel und drei Traktoren umliegender Landwirte wurde das Feuer, teils unter schwerem Atemschutz, über mehrere Stunden bekämpft. Die L142 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung, zwischen Weertzen und Wiersdorf, voll gesperrt werden. Die Schwierigkeit bei diesen Einsätzen bestand darin, dass das Löschwasser an dem Stroh abperlt und nicht ins Innere der Ballen gelangen kann. Auch der Einsatz von Netzmittel, welches die Oberflächenspannung des Wassers bricht, hilft da nur begrenzt. Die Einsatzkräfte mussten also, in mühevoller Arbeit, alle Ballen einzeln mit Traktor und Haken auseinanderziehen und ablöschen. Nach rund 5 Stunden Löscheinsatz und vielen Kontrollen nach Glutnestern im Stroh, konnten alle Fahrzeuge die Einsatzstelle verlassen.

Die Sperrung der Straße wurde im Anschluss an die Löscharbeiten wieder aufgehoben. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Brandursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell