POL-WL: Sprötze - maroder Anhänger verliert Ladung

Buchholz/ Sprötze (ots)

Ein 53-jähriger Buchholzer befuhr am Montagmittag die Bürgermeister-Kröger-Straße im Buchholzer Ortsteil Sprötze. Hinter seinem PKW führte er einen offenbar maroden Anhänger. Dieser war mit grobem Kies beladen. Da sich der Boden des Anhängers bereits teilweise vom Rahmen gelöst hatte, fielen nach und nach nicht unerhebliche Mengen der Ladung auf die Straße und verschmutzten diese. Die Reinigung übernahm dann der Bauhof der Stadt Buchholz. Auch der Verursacher nahm einen Besen in die Hand und half. Dieser Einsatz ersparte dem Mann dann aber nicht die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt. Ob er auch an den Kosten der Reinigung beteiligt wird, ist nicht bekannt. Ein Foto des Anhängers befindet sich in der digitalen Bildmappe

