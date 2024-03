Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Fußbach - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 33

Gengenbach/Fußbach (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf der B 33, Höhe Gengenbach/Fußbach, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 85-jährige Fahrerin eines Suzuki die B 33 von Offenburg kommend in Fahrtrichtung Haslach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Ford S-Max. Der Ford war besetzt mit einer Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die 85-jährige Suzuki-Fahrerin erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Im Pkw Ford verletzte sich der 47-jährige Beifahrer schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg verbracht. Die 41-jährige Fahrerin und die beiden Kinder (sechs und acht Jahre alt) verletzten sich nach derzeitigem Stand leicht. Auch sie werden im Klinikum behandelt. Die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sind in vollem Gange. Die B 33 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

