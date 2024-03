Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verhindert mutmaßlich Schlimmeres

Das aufmerksame Verhalten eines Verkehrsteilnehmers verhinderte am Freitagabend mutmaßlich Schlimmeres. Gegen 17:00 Uhr fiel ihm auf der A5 zwischen Karlsruhe und Baden-Baden die unsichere Fahrweise einer Dame in einem blauen Renault Modus auf. Er verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110 und verfolgte das Fahrzeug mit gebührendem Abstand. Die Kollegen des Polizeireviers Baden-Baden konnten bei einer Verkehrskontrolle den Grund für die unsichere Fahrweise feststellen. Mit knapp 1,8 Promille war die 38-jährige Fahrerin erheblich alkoholisiert und nicht mehr in der Lage ihren Pkw sichern zu führen. Neben einer Blutprobe musste sie auch ihren Führerschein abgeben und erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

