PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Auf Parkplatz mit Messer gedroht +++ Kupferrohre gestohlen +++ Diebesduo nähert sich Seniorin

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Eltville-Rauenthal, Abt-Molitor-Straße, Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 18:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Rauenthal ein. Bei der Tat, welche sich zwischen 15:00 Uhr am Samstag und 18:30 Uhr am Sonntag ereignete, brachen die Täter die Terrassentür des Anwesens in der Abt-Molitor-Straße auf, betraten und durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unbemerkt. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Schaden am Gebäude wird mit knapp 1.500 Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Auf Parkplatz mit Messer gedroht,

Eltville am Rhein, Weinhohle, Samstag, 27.01.2024, 11:50 Uhr

(fh)Am Samstagmittag hat in Eltville eine Bedrohung mit Messer für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Um 11:50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Mann auf einem Parkplatz in der "Weinhohle" einen Fahrradfahrer mit einem Messer bedroht habe. Anschließend seien sowohl der bewaffnete Kerl, als auch der Fahrradfahrer ohne Drahtesel in unterschiedliche Richtungen davongelaufen. Daraufhin wurden mehrere Streifen umliegender Polizeidienststellen nach Eltville entsandt, um nach dem verdächtigen Mann mit dem Messer zu fahnden. Zunächst konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden. Einige Stunden später erschien der Tatverdächtige, ein stark alkoholisierter 31 Jahre alter Mann, auf eigene Veranlassung bei der Polizeistation Eltville, um sich zu stellen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlung.

3. Kupferrohre gestohlen,

Heidenrod-Laufenselden, Dammstraße, Freitag, 26.01.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag stahlen Diebe mehrere Kupferrohre von einem Grundstück in Laufenselden. Gegen 13:00 Uhr betraten mehrere unbekannte Personen den Hof des Geschädigten in der Dammstraße und nahmen von dort mehrere gelagerte Kupferrohre an sich. Anschließend verstauten sie diese in einem weißen Transporter der Marke Iveco mit rumänischem Kennzeichen und fuhren davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 24.01.2024, 11:45 Uhr

(fh)Am Mittwoch wurde eine Seniorin in Taunusstein-Hahn von einem dreisten Pärchen bestohlen. Gegen 11:45 Uhr hielt sich die Taunussteinerin in dem Supermarkt in der Gottfried-Keller-Straße auf. Was anschließend geschah wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. So wurde die Dame zunächst über einen gewissen Zeitraum von einem Mann und einer Frau beobachtet. Anschließend trat der männliche Part mehrfach, aber unbemerkt an die Geschädigte heran, erspähte so zunächst den Platz an dem ihre Geldbörse verstaut war, öffneten beim nächsten Annähern einen Reisverschluss und entwendete beim dritten Mal die Geldbörse samt Inhalt. Im Anschluss verließ das Pärchen mit ihrer Beute den Markt in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, hatte einen Kinnbart und war bekleidet mit einer grauen Mütze, einer dunklen Jacke, einem Schal, einer blauen Jeans und eigen Schuhen. Seine schwarzhaarige Komplizin war etwas jünger und trug dunkle Kleidung, eine schwarze Umhängetasche und weiße Schuhe.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zu den Dieben unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell