POL-RTK: +++Einbruch in Kosmetikstudio+++Körperverletzung in Idstein-Eschenhahn+++Holzdiebstahl+++Fahranfänger unter Alkoholeinfluss+++Verkehrsunfallflucht in Bad Schwalbach

1. Einbruch in Kosmetikstudio

Idstein, Am Wörzgarten, Freitag, 26.01.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 27.01.2024, 08:00 Uhr

(ck) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen suchte ein unbekannter Dieb ein Kosmetikstudio im Idsteiner Gewerbegebiet "Am Wörtzgarten" auf. Das Ziel war Bargeld. Am Samstagmorgen musste eine Verantwortliche des Geschäftes feststellen, dass ein Fenster im Eingangsbereich gewaltsam geöffnet und im Inneren des Studios Bargeld und ein Tablet entwendet worden war. Der unbekannte Täter konnte während seiner Tat aufgezeichnet und als 1,75 m groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Er trug eine schwarze Jacke mit auffälligem Logo im linken Brustbereich ähnlich einem "M". Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Nützliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Körperverletzung in Idstein-Eschenhahn

Idstein-Eschenhahn, Rathausstraße, Samstag, 27.01.2024, 01:00 Uhr

(ck) Samstagnacht gerieten zwei Heranwachsende aus Idstein in der Rathausstraße im Ortsteil Eschenhahn derart in Streit, dass dieser in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die jungen Männer besuchten eine Geburtstagsfeier und gerieten aus noch unbekannten Gründen in Streit, welcher mit Faustschlägen ausgetragen wurde. Letztlich trug ein 18-Jähriger Idsteiner eine Platzwunde davon, die vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Gegen den ebenfalls aus Idstein stammenden 17- Jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

3. Holzdiebstahl

Schlangenbad-Wambach, Landesstraße 3037, Samstag, 27.01.2024, 13:15 Uhr

(ck) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete am Samstagmittag im Bereich der L3037 bei Schlangenbad den Diebstahl mehrerer Holzscheite. Über den Notruf informierte er die Polizei und teilte mit, dass eine männliche Person übermäßig viel Holz in sein Auto lade. Ein 71-Jähriger aus Bad Schwalbach hatte sich mit Hilfe seiner Kettensäge umliegendes Holz zurechtgeschnitten und unberechtigter Weise in den Kofferraum seines PKW geladen. Die Kollegen der Polizeistation Bad Schwalbach konnten den Holz Dieb an seiner Wohnanschrift mit Samt des Stehlgutes antreffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde gegen den Mann eingeleitet.

4. Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Rüdesheim, Am Fichtenkopf, Samstag 27.01.2024, 02:05 Uhr

(ck) Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag Beamte der Polizeistation Rüdesheim einen 19-Jährigen Fahranfänger. Dieser war mit seinem PKW Audi im Bereich der Straße Am Fichtenkopf unterwegs. Die Kollegen bemerkten schnell Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Ein Test ergab 1,14 Promille bei ihm. Der junge Mann musste mit auf die Dienststelle, wo eine Blutentnahme erfolgte. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen den jungen Fahranfänger, für den die 0,0 Promille Grenze gilt, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfallflucht in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Samstag 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(ck) Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Edmund-Heusinger-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines roten Nissan Micra musste nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug eine Beschädigung im Bereich des Hecks feststellen. Nach ersten Ermittlungen stieß eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der Dame. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unfallverursacherin, ohne ihren Pflichten als solche nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizeistation in Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um sachdienliche Hinweise.

