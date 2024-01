PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kabeldiebe unterwegs +++ Ladendieb tritt Tür ein und flüchtet +++ Dutzende Plakate beschädigt +++ Reisebüro angesprüht +++ Bei Wildunfall überschlagen +++ Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Tonnen Kabel entwendet,

Idstein, Black-und-Decker-Straße, Mittwoch, 24.01.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 25.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Kabeldiebe in Idstein zugeschlagen. Die Unbekannten fuhren in der Nacht zu einem Baustellengelände in der Black-und-Decker-Straße im Idsteiner Gewerbegebiet und verluden mehrere Tonnen Kupferkabel auf ihr transportfähiges Fahrzeug. Anschließend gelang ihnen unbemerkt mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Ladendieb tritt Tür ein und flüchtet, Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag, 25.01.2024, 19:35 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Ladendieb in Idstein erwischt, ihm gelang jedoch unter erschwerten Bedingungen die Flucht. Gegen 19:35 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Supermarktes am Bahnhof einen Ladendieb, welcher sich mit mehreren Hygieneartikeln aus dem Staub machen wollte. Die Zeugin verriegelte daraufhin die Ausgangstür der Filiale, um dem Unbekannten den Fluchtweg abzuschneiden. Der Mann blieb jedoch unbeeindruckt, trat die Tür ein und ergriff mit der Beute die Flucht. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Täter soll etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er führte einen Rucksack mit sich und trug eine weiße Kappe, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und sprach kein Deutsch. Die Mitarbeiterin vermutet, dass er aus dem osteuropäischen Raum stammen könnte. Die Polizei in Idstein erbittet Hinweise zum Täter unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

3. Dutzende Plakate beschädigt,

Eltville am Rhein / Eltville-Erbach, Montag, 22.01.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 08:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte dutzende, rund um Eltville und Erbach aufgestellte, Plakate. Am Dienstag und Mittwoch stellten Verantwortliche der Plakate fest, dass mehr als 20 ihrer in Eltville und Erbach aufgestellten Plakate teils abgerissen oder mit Farbe beschmiert worden waren und zeigten die Sachbeschädigungen bei der Polizei an. Die Tatorte in Eltville liegen in der Schwalbacher Straße, der "Weinhohle", der Kolpingstraße sowie im Wiesweg und in Erbach in der Rheinallee.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen werden von der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

4. Reisebüro beschädigt,

Geisenheim, Behlstraße, Mittwoch, 17.01.2024 bis Freitag, 26.01.2024

(fh)Im Zeitraum von Mittwoch, 17.01.2024 bis Freitag, 26.01.2024 haben sich Vandalen an einem Gebäude in Geisenheim ausgelassen. In dem genannten Zeitraum besprühten die Unbekannten die Fassade sowie eine Schaufensterscheibe, welche zu einem Reisebüro in der Behlstraße gehören, großflächig mit Farbe und rissen Teile einer Dachrinne ab. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Hinweise zur Sachbeschädigung werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

5. Bei Wildunfall überschlagen,

Hünsetten-Oberlibbach, B 417, Freitag, 26.01.2024, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag überschlug sich ein junger Autofahrer bei Hünstetten-Oberlibbach mit seinem Fahrzeug mehrfach. Der 23-Jährige aus Limburg war um kurz nach Mitternacht mit seinem Toyota auf der B 417 in Richtung Limburg unterwegs, als auf der Strecke zwischen Idstein-Ehrenbach und Hünstetten-Oberlibbach ein Wildtier auf die Fahrbahn trat. Der Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über den Toyota und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Wildzaun und überschlug sich mehrfach, ehe er auf den Reifen zum Stillstand kam. Der Limburger wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, seine Verletzungen waren glücklicherweise so gering, dass er vor Ort entlassen werden konnte. Sein Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die B 417 zweitweise einspurig gesperrt.

Die Polizei rät deshalb: Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, die von Tieren ausgeht, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Gegenden, Wald- und Wiesengebiete ist Vorsicht geboten - vor allem in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden muss mit Wildwechsel gerechnet werden. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie entsprechende Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, blenden Sie ab, bremsen Sie, hupen Sie und halten Sie gegebenenfalls an. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn sich die Tiere entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oft weitere. Bei plötzlichem Wildwechsel oder unvermeidbarer Kollision nicht in den Gegenverkehr ausweichen - bremsen und Spur halten! Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei.

6. Zwei Unfallfluchten in Idstein - Zeugensuche, Idstein, Dammühlenweg / Wiesbadener Straße, Mittwoch, 24.01.2024 + Donnerstag, 25.01.2024

(fh)Die Polizeistation Idstein bittet bei zwei Unfallfluchten aus den vergangenen Tagen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Im Dammühlenweg ereignete sich im Laufe des Mittwochvormittags die erste der beiden Unfallfluchten. Hier stellte ein Mann aus Waldems gegen 13:00 Uhr fest, dass sein vor der Hausnummer 12 geparkter blauer BMW angefahren und beschädigt worden war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person beim Befahren der Straße den BMW streifte und ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern davonfuhr. Der Schaden wird mit knapp 2.000 Euro beziffert. Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei dann die nächste Unfallflucht gemeldet, Zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in der Wiesbadener Straße gegen die Fahrertür eines VW Taigo und flüchtete anschließend. Hier wird die Schadenshöhe auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet die Polizeistation Idstein unter den Telefonnummern (06126) 9394-0 / -18 um Hinweise.

