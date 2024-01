PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitert +++ Mülltonnen angezündet +++ Drei Verletzte bei Auffahrunfall +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitert,

Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße, Montag, 22.01.2024, 19:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 05:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein-Walsdorf einzusteigen. Der oder die Täter suchten im Schutze der Dunkelheit das Einfamilienhaus in der Idsteiner Straße auf und begaben sich zur Kellertür im rückwärtigen Bereich. Dort setzten sie mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an, scheiterten jedoch und brachen letztlich ihr Vorhaben ab. Die anschließende Flucht gelang ihnen unbemerkt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruchsversuch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Mülltonnen angezündet,

Idstein, Deningerstraße, Dienstag, 16.01.2024, 11:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 12:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Idstein Mülltonnen angezündet und beschädigt. Die Tat wurde der Polizei erst am Montag gemeldet. Der oder die Täter hatten in der Deningerstraße eine Mülltonne angezündet, durch deren Hitzeentwicklung eine weitere Mülltonne beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die sachbearbeitende Dienststelle nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Walluf, Bundesstraße 42 / Bundesstraße 260, Montag, 22.01.2024, 16:10 Uhr

(fh)Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagnachmittag bei Walluf ereignet hat wurden insgesamt drei Personen verletzt. Um 16:10 Uhr fuhren ein VW Touran und ein VW Caddy in dieser Reihenfolge von der B 42 ab und beabsichtigten auf die B 260 in Richtung Bad Schwalbach zu gelangen. An der Einmündung, bei der die Vorfahrt mittels Stoppschild geregelt ist, kam der Touran zum Stehen. Der 55-jährige Fahrer des Caddy bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihm auf. Durch den Aufprall wurden die 41-jährige Fahrerin des Touran sowie ihre beiden Kinder verletzt und zwei von ihnen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird mit knapp 4.000 Euro beziffert.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Taunusstein-Bleidenstadt, Luisenstraße, Samstag, 20.01.2024, 22:30 Uhr bis Sonntag, 21.01.2024, 16:30 Uhr

(fh)Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet bei der Suche nach einem Unfallverursacher um Ihre Mithilfe. Am Samstagabend hatte eine Frau aus Taunusstein-Bleidenstadt ihre schwarze Mercedes B-Klasse am rechten Fahrbahnrand der Luisenstraße vor der Hausnummer 4 geparkt. Als sie am darauffolgenden Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Mercedes gestoßen war. Der Fahrer oder die Fahrerin war allerdings nicht auf die Idee gekommen, den erforderlichen Pflichten einer unfallverursachenden Person nachzukommen und einfach geflüchtet. Das Auto der Geschädigten wurde an der vorderen linken Seite beschädigt.

Hinweise zum Zusammenstoß oder dem Verursacher bzw. der Verursacherin werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell