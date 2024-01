PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfallflucht in Idstein +++ Verkehrsunfallflucht in Aarbergen +++ Sachbeschädigung an PKW +++

Bad Schwalbach (ots)

+++ Verkehrsunfallflucht in Idstein +++

Idstein Kreuzungsbereich Wiesbadener Straße / In der Ritzbach, Samstag, 20.01.2024, 13:00 Uhr

Eine Fahrzeugführerin bog mit ihrem roten Nissan Qashqai von der Friedensstraße kommend auf die Wiesbadener Straße in Richtung Bahnhof in Idstein ein. Ein weiterer PKW bog aus der gegenüberliegenden Straße In der Ritzbach ebenfalls auf die Wiesbadener Straße ein. Hierbei musste die Fahrzeugführerin dem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich mit einem dunklen Pkw vom Unfallort. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.

+++ Verkehrsunfallflucht in Aarbergen +++

Aarbergen Kettenbach, Oberstraße, Samstag, 20.01.2024, 20:00 Uhr

Am Samstagabend wurde durch einen Anwohner ein lauter Knall wahrgenommen. Anschließend stellte eine Aarbergener Bürgerin fest, dass ihr am Fahrbahnrand geparkter PKW durch einen anderen PKW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher suchte jedoch das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/ 70780 zu melden.

+++ Sachbeschädigung an PKW +++

Heidenrod-Dickschied, Talblick, 19.01.2024 13:20 Uhr bis 20.01.2024 10:30 Uhr

Am 20.01.2024 um 10:30 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass an dessen PKW der hintere rechte Reifen zerstochen wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/ 70780 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell