POL-RTK: Versuchter Einbruch in Bad Schwalbach +++ Fenster mit Stein in Wörsdorf beschädigt +++ Schranke bei Unfallflucht beschädigt - 15.000 Euro Schaden

Versuchter Einbruch in Bad Schwalbach +++ Fenster mit Stein in Wörsdorf beschädigt +++ Schranke bei Unfallflucht beschädigt - 15.000 Euro Schaden

Bad Schwalbach

1. Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Montag, 15.01.2024, 13:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr

(jn)Anfang der Woche kam es zu einem versuchten Einbruch in einer Kirchengemeinde in Bad Schwalbach. Ersten Erkenntnissen nach im Tatzeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen betraten die Täter das Kirchengebäude in der Adolfstraße und machten sich gewaltsam an einer Bürotür zu schaffen. Sie verursachten einen geringen Sachschaden und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0.

2. Fenster mit Stein eingeworfen,

Idstein, Wörsdorf, Hauptstraße, Mittwoch, 17.01.2024, 20:49 Uhr

(jn)Am Mittwochabend warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen das Fenster eines Einfamilienhauses und verursachte einen Sachschaden. Um 20:49 Uhr nahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße im Ortsteil Wörsdorf einen Schlag wahr und stellte in der Folge eine zerstörte Fensterscheibe fest. Ursächlich dafür war ein durch das Fenster geworfener Stein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0.

3. Schranke beschädigt und geflüchtet - 15.000 Euro Schaden, Aarbergen, Kettenbach, Passavant-Geiger-Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 07:30 Uhr bis 07:45 Uhr

(jn)In Aarbergen-Kettenbach kam es am Mittwochmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Verlassen eines Betriebsgeländes in der Passavant-Geiger-Straße eine Schranke im Einfahrtsbereich und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die zuständige Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06127 / 7078 - 0 entgegen.

