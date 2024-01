PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Raubüberfall auf Supermarkt +++ Einbrüche in Taunusstein +++ Transporter nach Unfallflucht gesucht +++ Mehrere Kontrollen im Rheingau.

Bad Schwalbach (ots)

1. Raubüberfall auf Supermarkt,

Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Montag, 15.01.2024, 20:53 Uhr

(fh)Am Montagabend hat ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in Aarbergen-Kettenbach ausgeraubt. Um 20:53 Uhr, also kurz vor Ladenschluss, betrat der Räuber den Markt in der Scheidertalstraße, suchte den Kassenbereich auf und zog ein Messer hervor. Mit diesem bedrohte er die Kassiererin sowie eine weitere Mitarbeiterin und ließ sich Geld aus der Kasse aushändigen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterinnen blieben unverletzt, wurden vor Ort aber vom Rettungsdienst betreut. Die Fahndung nach dem Unbekannten unterstützte auch ein Polizeihubschrauber. Der Räuber soll etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und dick gewesen sein. Die Mitarbeiterinnen beschrieben ihn als "südländisch aussehend". Er hatte kräftige Augenbauen, eine gebräunte Haut und sprach mit dunkler Stimme deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer tief ins Gesicht gezogenen FFP2-Maske, einer olivgrünen Jacke, deren Kapuze er aufgezogen hatte, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Handschuhen. Weiterhin führte er eine beigefarbene Stofftasche mit buntem Aufdruck mit sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zur Tat und dem Räuber unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher nehmen Schmuck mit,

Taunusstein-Neuhof, Müllerwies, Montag, 15.01.2024, 07:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Neuhof ein. Ihr Ziel: Schmuck. Nach einer mehrstündigen Abwesenheit stellten die Bewohner des Wohnhauses in der Straße "Müllerwies" am Montagabend fest, dass Einbrecher in ihr Haus eingestiegen waren. Die hinzugezogenen Polizeibeamten durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei zeigte sich, dass zwei Täter zunächst den Garten des Anwesens betreten und ausgekundschaftet hatten. Daraufhin waren sie auf die Brüstung vor das Schlafzimmerfenster geklettert, hatten dieses gewaltsam geöffnet und die Innenräume betreten. Die anschließende Flucht gelang ihnen unbemerkt. Den Angaben der Geschädigten nach fehlten nach dem Einbruch mehrere Schmuckstücke aus dem Haus.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Mehrfach angesetzt und eingestiegen,

Taunusstein-Wehen, Brüxer Straße, Sonntag, 14.01.2024, 14:30 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 18:00

(fh)Zwischen Sonntag und Montag sind Einbrecher nach mehreren Ansätzen in einen Bungalow in Taunusstein-Wehen eingestiegen. Ihr großer Aufwand hatte jedoch letztlich keinen Ertrag. Im Zeitraum von 14:30 Uhr und 18:00 Uhr am Folgetag begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in Stadtrandlage in der Brüxer Straße. Zunächst versuchten sie die zur Straße hin gelegene Tür aufzubrechen. Mehrere Ansätze führten hier jedoch nicht zum gewünschte Erfolg. Anschließend machten sie sich an einem Fenster zu schaffen, dieses gab nach mehreren Versuchen nach und bot den Einbrechern so einen Einstieg. Weit kamen sie jedoch nicht, da sie in den Innenräumen feststellen mussten, dass das Haus aktuell unbewohnt ist. So traten sie ohne Beute die Flucht an. Der Sachschaden am Haus beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Transporter nach Unfallflucht gesucht, Landesstraße 3455, Heidenrod, Huppert / Kemel, Dienstag, 16.01.2024, 07:05 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es auf der Landesstraße 3455 bei Heidenrod zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr, bei dem ein Beteiligter anschließend davonfuhr. Um 07:05 Uhr kam einem 46-jährigen in einem VW-Bus beim Befahren der Landesstraße zwischen Huppert und Kemel ein Transporter entgegen. Den Angaben des VW-Fahrers nach soll das entgegenkommende Fahrzeug zu weit auf seine Spur geraten sein, sodass beide Außenspiegel touchierten und beschädigt wurden. Der Transporter sei dann ohne anzuhalten in Richtung Huppert davongefahren. Ein Personalienaustausch sei so nicht möglich gewesen. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bzw. der Fahrer oder die Fahrerin melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

5. Mehrere Verkehrskontrollen im Rheingau, Eltville / Walluf / Rüdesheim, Montag, 15.01.2024, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Im Lauf des Montags führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus mit der Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen im Rheingau durch. Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr errichteten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollstellen. Sowohl in der Hauptstraße in Walluf als auch auf der Bundesstraße 260 in Eltville-Martinsthal hatten es sich die Polizisten zur Aufgabe gemacht, Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer genauer unter die Lupe zu nehmen. Insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Insassen sowie die Überprüfung von Fahrzeugen hinsichtlich der Thematik "Wohnungseinbrüche" standen im Fokus. Zeitgleich bestreiften weitere Einsatzkräfte die besagten Bereiche, um gezielte Kontrollen von Fahrzeugen durchzuführen. In der Summe wurden etwa 30 Fahrzeuge und 40 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise stellte die Polizei in dem Zeitraum keine Straftaten fest. Lediglich einige Ordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden.

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch weiterhin immer wieder Kontrollen durchführen, um so einen Beitrag für Ihre Sicherheit zu leisten.

