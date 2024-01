POL-RTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Leichter Schneefall - vier Unfälle+++

Bad Schwalbach (ots) - 1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt und in die Luft geschossen, Eltville am Rhein, Schillerweg / Kolpingstraße, Dienstag, 09.01.2024, 21:20 Uhr bis 01:10 Uhr (fh)Am späten Dienstagabend kam es in Eltville zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein junger Mann mit einer Schreckschusswaffe in die Luft ...

