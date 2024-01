PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw beschädigt und dabei hohen Sachschaden verursacht +++ Plakat abgeschnitten und entwendet +++ Fußgängerin beim Überqueren angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw beschädigt und dabei hohen Sachschaden verursacht, Taunusstein-Wehen, Walter-Petri-Straße, Freitag, 12.01.2024, 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag hat sich ein Vandale oder eine Vandalin an einem geparkten Pkw ausgelassen und einen Schaden von knapp 5.000 Euro verursacht. In dem kurzen Zeitfenster von 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr suchte eine unbekannte Person in der Walter-Petri-Straße den schwarzen Skoda Enyaq eines Taunussteiners auf und beschädigte diesen mutmaßlich mit einem Werkzeug an mehreren Stellen. Im Anschluss an die Tat flüchtete die- oder derjenige vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (066124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

2. Plakat abgeschnitten und entwendet,

Schlangenbad-Georgenborn, Am Teehaus / Mainstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 19:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Plakat vom Grundstück eines Georgenborner Wohnhauses gestohlen. Zwischen Mittwochnacht und Donnerstagabend traten die Diebe an das Grundstück in der Straße "Am Teehaus" heran und durchtrennten an einem Gartenzaun die Halterung des mehrere Meter großen Plakats. Dieses war in Richtung Mainstraße gerichtet gewesen. Anschließend suchten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

3. Fußgängerin beim Überqueren angefahren, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Freitag, 12.01.2024, 17:20 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Fußgängerin im Taunussteiner Ortsteil Hahn beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw angefahren. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Orlen mit seiner A-Klasse die Kleiststraße in Richtung Wiesbadener Straße. In Höhe der Hausnummer 25 trat ersten Erkenntnissen zufolge plötzlich eine 83 Jahre alte Fußgängerin zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße, um diese zu überqueren. Dem Autofahrer gelang es zwar noch abzubremsen, einen Zusammenstoß konnte er jedoch nicht verhindern. Die Seniorin stieß in der Folge gegen den Außenspiegel des Mercedes und verletzte sich. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell