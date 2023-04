Polizei Braunschweig

POL-BS: Neuer Pressesprecher für die Polizeiinspektion Braunschweig

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig

April 2023

Lars Dehnert verstärkt das Team in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Bereits seit mehreren Wochen versieht der Lars Dehnert seinen Dienst in der Pressestelle der Polizeiinspektion. Der 43-jährige Polizeihauptkommissar war zuvor unter anderem in der Bereitschaftspolizei und anschließend für mehrere Jahre in der Verfügungseinheit in Braunschweig tätig.

Nun hat er seine neue Aufgabe begonnen und freut sich auf die neuen Herausforderungen.

Dirk Oppermann unterstützt derweil vorübergehend die Pressestelle der Polizeidirektion Braunschweig und bleibt damit als Ansprechpartner für die Medienhäuser erhalten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell