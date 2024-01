PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Ausweichmanöver endet im Straßengraben +++ Einbruch in Weinlager in Geisenheim +++

Bad Schwalbach (ots)

1. +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Idstein, L3023, 13.01.2024, 23:28 Uhr

Am Samstagabend kam ein 37-jähriger Mann mit seinem Mercedes Vito zwischen Idstein und dem Ortsteil Heftrich von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, musste aber nicht weiter medizinisch versorgt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

2. +++ Ausweichmanöver endet im Straßengraben +++

Hünstetten, B417, 13.01.2024, 15:28 Uhr

Ein 33-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem LKW die B417 von Hünstetten - Wallbach in Richtung Hünstetten - Görsroth. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges mussten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße abbremsen. Der Wiesbadener bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wich auf die Gegenfahrbahn aus und fuhr in den Straßengraben. Der Beifahrer des LKW verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.200 Euro.

3. +++ Einbruch in Weinlager in Geisenheim +++

Geisenheim, Winkeler Straße, 13.01.2024, 17:20 Uhr

Am Samstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Weinlager in Geisenheim ein und entwendeten einige Kisten Wein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür zum Gebäude. Im Flur stemmten sie mit Werkzeugen ein Loch in die Steinwand zum Weinlager und drangen durch dieses Loch in das Lager ein. Beim Betreten des Weinlagers wurde ein Alarm ausgelöst. Trotzdem gelang es den Tätern unerkannt mit einigen Kisten Wein zu flüchten. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 91120 zu melden.

