POL-ESW: Pressebericht vom 28.04.23 (2)

Verkehrsunfall

Um 06:56 Uhr befuhr heute Morgen ein 73-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Mühlweg. An der Einbiegung zur Straße "Am Lohwasser" beabsichtigte er nach links abzubiegen und bog dabei etwas zu früh ab. Dadurch fuhr der Pkw gegen ein Verkehrsschild und einen Gartenzaun, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt.

Einbruch in Imbisswagen

In der Nacht vom 27./28.04.23 wurde ein Imbisswagen in der Thüringer Straße in Eschwege aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen zunächst ein Schloss auf, um dann durch den Dunstabzugsanbau in den Imbisswagen zu gelangen. Nachdem ein Blech weggeschoben wurde, gelangte man in das Wageninnere, wo man maximal drei Euro erbeutete. Der angerichtete Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

