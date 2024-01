POL-RTK: Einbrecher suchen Kirchengebäude auf +++ Fahrraddiebe brechen mehrere Keller auf +++ Pedelec im Visier von Dieben +++ SUV prallt gegen geparkte Autos - Unfallflucht!

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Kirchengebäude auf, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Montag, 15.01.2024, 13:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh haben Unbekannte versucht, in das Büro einer Kirche in Bad Schwalbach einzubrechen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Einbrecher das Gotteshaus in der Adolfstraße über die Hauptzugangstür und machten sich anschließend im Verwaltungstrakt im ersten Stock an einer verschlossenen Bürotür zu schaffen. Die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Hinweise zu dem Einbruchsversuch werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Fahrraddiebe brechen mehrere Keller auf, Niedernhausen, Lenzhahner Weg / Austraße, Montag, 15.01.2024, 19:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Fahrraddiebe in Niedernhausen gleich zwei Mal zugeschlagen. In beiden Fälle hatten es die Täter auf Fahrräder, insbesondere E-Bikes, abgesehen. Im Lenzhahner Weg betraten sie unbemerkt ein Mehrfamilienhaus und begaben sich zu den Kellerabteilen. Dort brachen sie drei Verschläge auf und entwendeten aus einem angrenzenden Fahrradkeller ein Mountainbike. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch in der Austraße waren Fahrräder das Ziel der Diebe. Hier drangen sie in eine Tiefgarage ein, welche unter mehreren Gebäudekomplexen gelegen ist und brachen dort mehrere Kellerräume mithilfe eines Werkzeugs auf. Bislang wurde der Polizei mindestens ein entwendetes E-Bike gemeldet. In beiden Fälle gelang es den Langfingern mit den Fahrrädern unbemerkt zu flüchten. Der Wert der Räder sowie die verursachten Sachschäden bewegen sich im hohen vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Idstein nützliche Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Pedelec im Visier von Dieben,

Taunusstein-Wehen, Mainzer Allee, Montag, 15.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 13:35 Uhr

(fh)Auch im Taunussteiner Stadtteil Wehen waren zwischen Montag und Dienstag Zweiraddiebe zugange. Ähnlich wie in Niedernhausen betraten die Täter unbemerkt ein Mehrparteienhaus in der Mainzer Allee und begaben sich zielgerichtet in den Fahrradkeller. Hier knackten sie das Schloss eines angeketteten Pedelecs der Marke "Focus", nahmen dieses an sich und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von rund 4.000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor, daher bittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

4. SUV prallt gegen geparkte Autos - Unfallflucht!, Eltville-Erbach, Eltviller Landstraße, Dienstag, 16.01.2024, 20:50 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Eltville-Erbach am Dienstagabend nach einem hellen SUV mit Rüdesheimer Kennzeichen (RÜD) und dessen verantwortliche Person. Zeugenangaben zufolge befuhr das Fahrzeug um 20:50 Uhr die Erbacher Straße von Eltville nach Erbach. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam der Fahrer oder die Fahrerin mit dem SUV nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Ford zusammen. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ebenfalls geparkten VW Polo gedrückt, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 6.000 Euro beziffert. Die verantwortliche Person flüchtete daraufhin mit ihrem SUV vom Unfallort.

Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Opel gehandelt haben. Weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

