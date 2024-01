PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit Messer gedroht und zugeschlagen +++ Fahrerin zum Ausweichen gegen Baum gezwungen +++ In Engstelle gestreift - Zeugen gesucht +++ Motorradfahrerin bei Kollision verletzt

Bad Schwalbach

1. Mit Messer gedroht und zugeschlagen,

Idstein, Am Bahnhof, Bahngleis 1 / Wiesbadener Straße, Sonntag, 21.01.2024, 22:00 Uhr bis 22:10 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein Mann aus Idstein zunächst in einer Regionalbahn mit einem Messer bedroht und im Anschluss vom Täter geschlagen. Den Angaben des Geschädigten zufolge, befand sich dieser gegen 22:00 Uhr in der Regionalbahn 22 in Fahrtrichtung Limburg. In der Bahn habe er mitbekommen, wie ein Unbekannter einen älteren Herrn anpöbelte und sei ihm zur Hilfe geeilt. Daraufhin habe ihn der aggressive Mann beleidigt, ein Taschenmesser gezückt und ihn bedroht. Kurz darauf stiegen beide am Bahnhof in Idstein ausgestiegen und der Aggressor habe ihm am Bahngleis 1 ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Mann in Richtung Wiesbadener Straße / "In der Ritzbach" geflüchtet. Der Geschädigte trug leichte Verletzung davon.

Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 25 bis 30 Jahre alten und etwa 170 cm großen Mann gehandelt haben. Er habe dunkle, kurze Haare gehabt und sei mit einer gelben Jacke und einer dunklen Umhängetasche bekleidet gewesen.

Hinweise zu dem Unbekannten sowie der gegen 22:10 Uhr stattgefundenen Auseinandersetzung am Bahnhof, werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

2. Fahrerin zum Ausweichen gegen Baum gezwungen, anschließend geflüchtet, Idstein, Wiesbadener Straße / In der Ritzbach, Samstag, 20.01.2024, 13:00 Uhr

(fh) Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Wiesbadener Straße in Idstein eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Verkehrsteilnehmerin einem Fahrzeug ausweichen musste und mit einem Baum zusammenstieß. Den Angaben einer 86-jährigen Idsteinerin zufolge, bog sie gegen 13:00 Uhr mit ihrem Nissan Qashqai von der Friedensstraße in die Wiesbadener Straße in Richtung "Am Bahnhof" ein. Plötzlich sei ein dunkles Fahrzeug aus Richtung der Straße "In der Ritzbach" ebenfalls in die Wiesbadener Straße eingebogen und haben sie so zum Ausweichen gezwungen. Dabei stieß die Seniorin gegen einen rechtsseitigen Baum und verletzte sich leicht. Sie habe daraufhin ihre Fahrt kurz fortgesetzt und den Fahrer des dunklen Pkw, welcher einfach weitergefahren sei, im Bereich der Wiesbadener Straße / Black-und-Decker-Straße zur Rede gestellt. Dieser sei jedoch ohne seine Personalien anzugeben in Richtung der Black-und-Decker-Straße davongefahren.

Es soll sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit großer Nase gehandelt haben. Dieser sei mit einer braunen Kappe bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen die Angaben zum Autofahrer machen können, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder -18 zu melden.

3. In Engstelle gestreift - Zeugen gesucht, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Freitag, 19.01.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ereignete sich an einer Engstelle im Eltviller Ortsteil Martinsthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter seinen Pflichten nicht nachkam. Gegen 16:50 Uhr touchierten sich in der Engstelle in Höhe der Hauptstraße 33 die Spiegel eines VW Polo und einer Mercedes E-Klasse. Während der Fahrer des Polos anhielt, um sich mit dem Unfallgegner auszutauschen, fuhr die verantwortliche Person des Mercedes einfach in Richtung der Schiersteiner Straße weiter und machte eine Schadensregulierung so unmöglich.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

4. Motorradfahrerin bei Kollision verletzt, Idstein-Ehrenbach, Bundesstraße 417, Freitag, 19.01.2024, 14:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin bei einem Vorfahrtsverstoß in Höhe Idstein-Ehrenbach verletzt. Die 17 Jahre alte Zweiradfahrerin aus Selters befuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Honda die Bundesstraße 417 von Limburg in Richtung Wiesbaden. Zeitgleich beabsichtigte eine 30-jährige Audi-Fahrerin von der Zugmantelstraße in Ehrenbach auf die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 17-Jährige wurde beim Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht und ihr Motorrad abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

