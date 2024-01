PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baumaterialien entwendet +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet +++ Auto im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet

1. Baumaterialien entwendet,

Eltville-Hattenheim, Lehnstraße, Dienstag, 23.01.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe eine Baustelle im Eltviller Ortsteil Hattenheim heimgesucht. Ihr Ziel waren Baumaterialen. Am Mittwochmorgen stellten Verantwortliche der Baustelle in der Lehnstraße fest, dass gleich 16 Schalungen für Betonarbeiten vom Gelände entwendet worden waren. Aufgrund der Größe des Diebesguts müssen die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Der Wert der Baumaterialien bewegt sich um die 15.000 Euro.

Verdächtige Beobachtungen rund um die Baustelle werden von der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Dienstag, 23.01.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch knackten Unbekannte in Taunusstein-Neuhof einen Zigarettenautomaten. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt begaben sich die Täter zu dem Automaten im Ziegelhüttenweg, öffneten diesen mit einem Hebelwerkzeug und nahmen daraus Zigaretten und Bargeld an sich. Mit der Beute suchten sie anschließend das Weite. An wie viele Zigaretten sie letztlich gelangten ist zurzeit noch unklar.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet, B 260, Heidenrod-Kemel / Holzhausen an der Haide, Donnerstag, 25.01.2024, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam ein betrunkener Mann mit seinem Pkw bei Heidenrod von der Straße ab, verunfallte und flüchtete zunächst. Wenig später konnte er von der Polizei festgenommen werden. Um 01:50 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein Mercedes beim Befahren der B 260 zwischen Kemel und Holzhausen an der Haide in einer langgezogenen S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum und zwei Leitpfosten zusammenstieß und anschließend einfach weiterfuhr. Der aufmerksame Zeuge unterrichtete die Polizei und verfolgte das Unfallfahrzeug bis zur Halteranschrift. Dort trafen die Beamten auf den 29 Jahre alten Fahrer und seinen ein Jahr älteren Beifahrer sowie das stark beschädigte Fahrzeug. Die beiden leichtverletzten Männer wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Schnell wurde klar, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war - ein Test zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde der 29-jährige Fahrer zur Dienststelle gebracht, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. In der Zwischenzeit konnte der Unfallort verifiziert und der beschädigte Baum und die Pfosten festgestellt werden. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht verantworten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

4. Auto im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet, Bundesstraße 275, zwischen Waldems-Bermbach und Waldems-Esch, Dienstag, 23.01.2024, 08:35 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Dienstagmorgen nach einem weißen Transporter der Marke Ford sowie dessen Fahrer oder Fahrerin. Das Fahrzeug soll gegen 08:35 Uhr auf der B 275 in einer Kurve zwischen den Abfahrten Bermbach und Esch einen Merecdes EQV 300 am Außenspiegel gestreift haben. Zuvor sei der Transporter zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Im Anschluss sei die unbekannte Person, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, in Richtung Idstein davongefahren.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Transporter machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 / -18.

