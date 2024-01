Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Bottrop: Betrüger erbeuten Geld von Senioren

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Langenbochum in Herten ist eine 86-jährige Frau Opfer eines Betrügers geworden. Ein Mann klingelte am Montagnachmittag bei der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus. Außerdem gaukelte er der Frau vor, er müsse die Wasserleitungen überprüfen. Die 86-Jährige ließ den unbekannten Mann daraufhin in ihre Wohnung. Dort wurde sie von dem Mann beauftragt, in regelmäßigen Abständen den Wasserhahn im Badezimmer aufzudrehen, was sie auch tat. Der vermeintliche Handwerker ließ die Frau dabei allein. Als der Mann schließlich weg war, bemerkte die Seniorin, dass ihr Schlafzimmer durchsucht worden ist und eine größere Summe Bargeld fehlte. Die Frau rief daraufhin bei der "echten" Hausverwaltung an und erfuhr, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Mitarbeiter handelte - und auch keine Wasserleitungen überprüft werden sollten. Damit war klar: Die Frau ist auf einen Betrüger hereingefallen. Der falsche Handwerker konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 45 bis 50 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent.

Auch in Bottrop ist eine Seniorin auf einen Betrüger hereingefallen. Die 80-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Er erzählte der Frau, es habe eine verdächtige Abbuchung von ihrem Konto gegeben. Um diese Abbuchung zu stornieren, benötige er die Bankkarte plus PIN der Frau. Die Seniorin glaubte dem Mann am Telefon und übergab wenig später - wie vereinbart - die Karte mit PIN einem Mann, der zu ihr nach Hause im Stadtteil Eigen gekommen war. Unmittelbar danach bekam die Frau Zweifel und ließ die Karte, vermutlich noch rechtzeitig, sperren. Beschreibung des "Abholers": männlich, etwa 1,75m bis 1,80m groß, dunkle Haare bis kurz unter die Ohren, dunkel gekleidet.

Diese beiden Fällen sind leider keine Einzelfälle. Immer wieder versuchen Betrüger, mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld oder Wertsachen anderer Menschen zu kommen. Abgesehen haben sie es vor allem auf ältere Menschen. Um sich zu schützen, sollen Sie grundsätzlich keine fremden Menschen in ihre Wohnung oder ihr Haus lassen. Und: Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, auch nicht an vermeintliche Polizeibeamte. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell